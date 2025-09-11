В Мехико взорвалась автоцистерна с газом. Погибли четыре человека, десятки пострадали

По меньшей мере четыре человека погибли и 90 получили ранения в результате взрыва автоцистерны с газом в Мехико, произошедшего 10 сентября, сообщила мэр города Клара Бругада.

Автоцистерна перевернулась на крупной магистрали в районе Истапалапа, после чего произошла серия взрывов. Возникший пожар охватил около 20 автомобилей, находившихся поблизости.

Момент взрыва попал на запись камеры наблюдения и видео очевидцев.