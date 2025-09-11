Состояние Ларри Эллисона из Oracle за один день выросло на 90 миллиардов долларов. Он ненадолго стал самым богатым человеком в мире

Один из основателей американской корпорации Oracle Ларри Эллисон 10 сентября на несколько часов стал самым богатым человеком в мире по версии агентства Bloomberg, обогнав главу Tesla и SpaceX Илона Маска.

По итогам дня состояние Эллисона выросло на 88,5 миллиарда долларов и составило 383,2 миллиарда. Это самый большой однодневный прирост, когда-либо зафиксированный составителями рейтинга миллиардеров Bloomberg.

При этом на пике состояние Эллисона выросло на 101 миллиард долларов, что позволило ему обогнать Илона Маска на первом месте в рейтинге миллиардеров. К концу дня Маск опережал Эллисона на один миллиард долларов с состоянием 384 миллиарда.

Состояние 81-летнего Эллисона выросло на фоне скачка стоимости акций Oracle — по итогам торговой сессии они взлетели на 36% после выхода квартального отчета корпорации, который превзошел ожидания аналитиков.

Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg в 2021 году, но затем уступил этот титул Джеффу Безосу из Amazon и Бернару Арно из LVMH. В 2024 году Маск вернул себе первое место в рейтинге и удерживал его более 300 дней.