«Агентство»: «Яндекс» в 2019 году согласовал с ФСБ план установки оборудования для проведения «оперативно-розыскных мероприятий»

В 2019 году «Яндекс» согласовал с ФСБ план установки оборудования для слежки за пользователями и к началу 2022-го частично установил его, утверждает «Агентство» на основе судебных решений, которыми компанию штрафовали за нарушения при внедрении инфраструктуры.

В конце августа СМИ обратили внимание на решение суда, который 10 июня оштрафовал «Яндекс» на 10 тысяч рублей по административной статье о неисполнении предписания (часть 1 статьи 19.5 КоАП) — за отказ предоставить ФСБ доступ к данным сервиса «Умный дом» нейросети «Алиса». Тогда же журналисты выяснили, что «Яндекс» за год штрафовали еще . IT-эксперты по просьбе «Агентства» изучили эти судебные решения.

В одном из решений от мая 2023 года указано, что «Яндекс» и 27 июля согласовали план по внедрению оборудования для того, чтобы госорганы, которые ведут оперативно-розыскную деятельность, могли проводить свои «мероприятия».

В решении от марта 2022 года об очередном штрафе на 10 тысяч рублей защитник «Яндекса» указывал, что «фактически круглосуточный удаленный доступ к информационной системе „Яндекс“ имеется». ФСБ же считала, что поисковик выполнил предписание по предоставлению доступа только частично.

В октябре того же года, когда компанию оштрафовали за то, что сервис «Яндекс.Услуги» не установил программы, необходимых для оперативно-розыскной работы, защита поясняла, что «Яндекс» не может выполнить эти требования из-за санкций и запрета на ввоз оборудования.

За 2024 год нашелся только один штраф. В этом решении суда говорится, что испытания внедренного оборудования прошли в апреле 2024 года, и в полной мере требования еще не выполнены. ФСБ указывала, что нет возможности отбора сведений о курьерах по номеру телефона и о заказчиках по адресу почты. Защита «Яндекса» ответила, что нормы закона этого не предполагают.

В 2025 году, пишет «Агентство», было вынесено не меньше 26 решений о штрафах за неисполнение предписаний сервисами — в том числе Auto.ru, «Яндекс.Плюс», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Карты» «Кинопоиск» и другие.

По мнению координатора проектов компании Qualitie на русском языке Леонида Юлдашева, «можно сделать вывод, что в целом „Яндекс“ сотрудничает [с ФСБ]».