Аэропорт Краснодара, закрытый с первого дня войны, возобновил работу

Международный аэропорт Краснодара возобновил работу с 09 утра 11 сентября, сообщает министерство транспорта РФ.

Аэропорт в Краснодаре закрыли «по соображениям безопасности» в первый день российского вторжения в Украину — 24 февраля 2022 года. С тех пор он не принимал гражданские рейсы.

За время простоя в аэропорту отремонтировали дополнительную рулежную дорожку, привокзальную площадь, фасады терминалов, парковочную зону, сообщили в Минтрансе.

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что возобновит полеты в Краснодар с 17 сентября 2025 года.

Краснодар — один из 13 российских аэропортов (включая аэропорт Симферополя в аннексированном Крыму), которые закрыли в первый день полномасштабной российско-украинской войны. До сих пор из них возобновили работу аэропорты Элисты (в мае 2024 года) и Геленджика (в июле 2025 года).