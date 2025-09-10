В Украине заподозрили директора ФСБ Бортникова и главу МВД Колокольцева в причастности к разгону Майдана

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило, что подозревает директора ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева в причастности к силовому разгону протестующих на Майдане в 2013-2014 годах.

«Они через своих подчиненных способствовали превышению служебных полномочий [со стороны сотрудников правоохранительных органов Украины], применению чрезмерной силы, спецсредств и оружия, что привело к убийствам и ранениям участников акций», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, по договоренности Бортникова и Колокольцева с тогдашним руководством СБУ и МВД Украины в Киев приехала группа сотрудников ФСБ и МВД РФ. Они участвовали в планировании силового разгона протестующих и обеспечили поставку в Украину российских гранат, которые применяли против протестующих. После событий Майдана российские чиновники помогали украинским силовикам скрываться от правосудия, считают в ГБР.

В мае 2024 года ГБР уже сообщало, что подозревает Бортникова, а также руководителя Росгвардии Виктора Золотова и еще 19 высокопоставленных сотрудников российских спецслужб по делу о разгоне Майдана. В Украине российских чиновников и силовиков заочно обвинили в организации совершения госизмены бывшим руководством СБУ, разжигании ненависти и незаконном препятствовании протестам 2013–2014 годов.

