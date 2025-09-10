В Белгороде приостановили работу крупных торговых центров из-за атак украинских дронов. Учебные заведения перевели на дистанционный режим

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе до конца дня 10 сентября приостанавливается работа крупных торговых центров. Такое решение принято из-за массовой атаки украинских беспилотников на город.

Приостанавливается также работа летних площадок кафе и ресторанов.

Кроме того, отменяется вторая смена для вузов, колледжей и школ 10 сентября, а 11 и 12 сентября все учебные заведения переводятся на дистанционный режим работы.

«Детские сады, безусловно, работать будут, но если есть возможность, то оставляем детей дома, потому что на улицу выходить небезопасно. Если такой возможности нет из-за работы, то детские сады будут работать. Не переживайте», — сообщил Гладков.

Утром 10 сентября Гладков сообщил, что под атаку беспилотников попало здание правительства Белгородской области. Там повреждены фасад и стекла. От падения обломков сбитого дрона загорелся частный дом. В результате детонации беспилотника баротравму получила 16-летняя девушка.

Через несколько часов губернатор заявил, что беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгород. В результате мужчина получил осколочное ранение ноги. Повреждены социальный и коммерческий объекты.