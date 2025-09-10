В ведущего подкастов и политического активиста Чарли Кирка выстрелили во время его выступления на дебатах в кампусе Университета Юта Вэлли. Дебаты проходили на открытом воздухе — под тентом во дворе университета.

На видео, опубликованных в соцсетях, выстрел попадает Кирку в шею, когда он сидит с микрофоном во время своего выступления. По информации Fox News, Кирк госпитализирован в критическом состоянии.

По данным NBC и CNN, которые ссылаются на сообщение университета, стрелявший задержан, его мотивы пока неизвестны.

Дональд Трамп призвал молиться за Кирка. «Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Отличный парень во всех отношениях. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ЕГО», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

31-летний Чарли Кирк — отец двоих детей, консервативный активист и ведущий подкастов с миллионами подписчиков в соцсетях, сторонник Дональда Трампа. Он приобрел популярность в блогах и соцсетях. Больше всего он известен как основатель студенческого объединения Turning Point USA — некоммерческой организации, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. NBC отмечает, что Трамп не раз положительно высказывался о Кирке, называя его «потрясающим», «невероятным» и «особым талантом».