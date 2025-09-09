Россия атаковала поселок Яровая в Донецкой области. Погибли более 20 человек

Дорогие читатели! Вы не смогли бы прочитать этот материал, если бы «Медуза» подчинялась цензуре. Мы работаем, чтобы у вас всегда был доступ к настоящим новостям. Но сейчас нам очень нужна ВАША ПОДДЕРЖКА. Только от вас зависит, будет ли завтра «Медуза». Хочу поддержать «Медуза» работает для тех, кто хочет видеть реальность такой, какая она есть.

Войска РФ сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области, сообщил днем 9 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, под удар попало гражданское население — в момент атаки людям выдавали пенсии. В результате, по предварительным данным, погибли более 20 человек, заявил Зеленский.

Согласно информации главы военной администрации региона Вадима Филашкина на 12:30, погиб 21 человек и столько же получили ранения.

Президент опубликовал в своем телеграм-канале видео с последствиями удара — на нем видны тела погибших и поврежденный взрывом легковой автомобиль.

Такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира. Россияне продолжают уничтожать жизнь, но уходят от новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездейственным. Требуется реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Требуется реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

Минобороны РФ никак не комментировало информацию об ударе по Яровой.