Непал отменил запрет на социальные сети после «протестов поколения Z». В ходе демонстраций погибли 19 человек

Власти Непала отменили блокировку более 20 соцсетей и мессенжеров после того, как в стране прошли массовые протесты, сообщает 9 сентября Reuters, ссылаясь на представителя кабинета министров Непала.

Решение приняли спустя сутки после того, как 19 человек погибли и более 100 получили ранения в ходе «демонстраций поколения Z», участники которых выступали против блокировки соцсетей и коррупции в стране.

Корреспондент Reuters убедился, что все приложения, которые были заблокированы в начале сентября, сейчас доступны.

В Катманду, столице Непала, ввели бессрочный комендантский час, во время которого запрещены протесты и массовые встречи. Власти пошли на такой шаг после того, как протестующие призвали местных жителей принять участие в траурных собраниях в память о погибших в ходе демонстраций.

Власти Непала в начале сентября запретили в стране многие мессенджеры и соцсети, в том числе фейсбук, инстаграм, вотсап и ютьюб. Против этого решения выступили местные жители, которые стали устраивать демонстрации во многих городах страны.

В ходе протестов 8 сентября произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами. В Катманду участники протестов ворвались на территорию парламента, полицейские применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.