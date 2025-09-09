E1.ru: в самопровозглашенной ДНР задержали бывшего заключенного, ушедшего на войну. Его подозревают в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки

В самопровозглашенной ДНР задержали 32-летнего Алексея Чумаченко из Свердловской области, он может быть причастен к изнасилованию и убийству девятилетней девочки Кати Д. Об этом сообщили E1.ru и телеграм-канал «Осторожно, новости», которые ссылаются на родственников погибшей девочки.

Близкие семьи девочки рассказали «Осторожно, новости», что она пропала 5 сентября в городе Енакиево в Донецкой области (с 2014 года контролировался пророссийскими сепаратистами, сейчас находится под контролем российских военных — прим. «Медузы»). Она ушла гулять, но так и не вернулась домой. О пропаже ребенка писали местные паблики. «Последний раз девочку видели на автостанции г. Кировское в компании мужчины в военной форме, худощавого телосложения. Возможно была одета в спортивный костюм серого цвета», — говорилось в сообщении.

7 сентября телеграм-канал «Mash на Донбассе» сообщил, что девочку нашли мертвой.

По данным E1 и «Осторожно, новости», после гибели девочки задержали 32-летнего уроженца города Алапаевска Свердловской области Алексей Чумаченко. Он показал место, где, предположительно, изнасиловал и убил девочку, а затем закопал тело ребенка — это произошло в 500 метрах от ее дома.

В 2021 году Чумаченко осудили по уголовному делу об изнасиловании (статья 131 УК РФ), позже из колонии он отправился на войну в Украине, пишут СМИ и телеграм-каналы. Знакомые семьи Кати рассказали, что в 2024 году Чумаченко самовольно оставил часть и целый год прятался у бабушки убитой девочки.

Власти самопровозглашенной ДНР и следственные органы информацию о гибели девочки и задержании Чумаченко пока не комментировали.