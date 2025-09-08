В Украине объявили в розыск рэпера Тимати

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Информация об этом размещена в базе розыска МВД Украины. Его ищут, начиная с 1 июля. Российские медиа обратили внимание на это только сейчас. Ранее о розыске Тимати не сообщалось.

МВД Украины

СБУ в июне заочно обвинила Тимати в том, что он неоднократно нарушал порядок въезда на временно оккупированные территории Украины. По данным следствия, российский рэпер не менее семи раз участвовал в концертах в Крыму, об аннексии которого Россия объявила в 2014 году.

В заявлении СБУ отмечалось, что Тимати — «один из участников российской пропаганды», был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента в 2012, 2018 и 2024 годах.

«Кроме того, Тимати поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность», — говорили в СБУ.

