Террористы открыли огонь на автобусной остановке в Иерусалиме. Погибли пять человек

В Иерусалиме утром 8 сентября произошел теракт: нападавшие открыли огонь по людям на автобусной остановке у развязки Рамот на северной окраине города. Погибли пять человек, не менее десяти получили ранения — как огнестрельные, так и порезы разбитым стеклом.

По данным полиции, в 10:13 двое нападавших начали стрелять по автобусу маршрута № 62 и по находившимся рядом людям. Два человека — солдат Армии обороны Израиля и вооруженный гражданский — застрелили обоих ответным огнем.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что пострадавших доставили в больницы «Шаарей Цедек» и «Хадасса». Для экстренных переливаний туда срочно отправили запасы крови из центрального банка в Рамле.

По предварительным данным, нападавшие были палестинцами из Восточного Иерусалима. У них был автомат «карло» — кустарный аналог шведского автомата Carl Gustaf m/45, широко распространенный на палестинских территориях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал «жесткий ответ» на теракт. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал усилить меры безопасности в Иерусалиме и на Западном берегу.

ХАМАС в опубликованном заявлении назвал атаку «ответом на преступления оккупации», однако напрямую ответственность за нападение на себя не взял. Палестинская национальная администрация пока официально не комментировала теракт.