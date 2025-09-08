Глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов награжден орденом Мужества за «мужество, отвагу и самоотверженность» при исполнении воинского долга, следует из президентского указа.

Валерию Герасимову сегодня исполнилось 70 лет, и он — один из многих, награжденных президентом в честь дня рождения. Ордена к юбилею от Путина получали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, умерший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие государственные деятели.

До 2021 года предельный срок службы военных в звании генерала составлял как раз 70 лет. Однако в ноябре был принят закон, который позволяет президенту как верховному главнокомандующему продлевать срок службы маршалов и генералов и после 70 лет.

Герасимов занимает пост главы Генштаба с 2012 года. При нем Россия аннексировала Крым в 2014 году, участвовала в военной кампании в Сирии в 2015-м и начала вторжение в Украину в 2022-м. С января 2023-го Герасимов командует Объединенной группировкой войск в Украине. Он остался на посту главы Генштаба и после того, как его начальника Сергея Шойгу на должности министра обороны сменил Андрей Белоусов.

В июне 2024 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Герасимова и на тот момент уже бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Их заподозрили в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Основанием для ордеров на арест стали удары, которые российская армия наносит в Украине по гражданским объектам.