Microsoft сообщила, что в Красном море повреждены подводные кабели
В Красном море повреждены несколько подводных оптоволоконных кабелей, сообщила корпорация Microsoft 6 сентября. Компания предупредила, что пользователи облачной платформы Microsoft Azure могут столкнуться с задержками и проблемами в работе сервиса.
«Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море», — заявили в Microsoft, отметив, что перенаправили этот трафик по альтернативным маршрутам.
Что стало причиной повреждения кабелей, компания не уточнила. В Microsoft отметили, что ремонт «может занять некоторое время».
Позже в субботу в Microsoft сообщили, что больше не наблюдают проблем с облачной платформой Azure. Отремонтировали ли кабели, неясно.
Microsoft Azure — глобальная облачная платформа, которая предоставляет пользователям инструменты для вычислений, аналитики и хранения данных.
Красное море — важнейший телекоммуникационный маршрут, соединяющий Европу с Африкой и Азией, отмечает Bloomberg. Ремонт подводных кабелей в этом районе может оказаться сложной задачей из-за регулярных атак йеменских хуситов на суда.