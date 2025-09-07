Microsoft сообщила, что в Красном море повреждены подводные кабели

В Красном море повреждены несколько подводных оптоволоконных кабелей, сообщила корпорация Microsoft 6 сентября. Компания предупредила, что пользователи облачной платформы Microsoft Azure могут столкнуться с задержками и проблемами в работе сервиса.

«Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море», — заявили в Microsoft, отметив, что перенаправили этот трафик по альтернативным маршрутам.

Что стало причиной повреждения кабелей, компания не уточнила. В Microsoft отметили, что ремонт «может занять некоторое время».

Позже в субботу в Microsoft сообщили, что больше не наблюдают проблем с облачной платформой Azure. Отремонтировали ли кабели, неясно.

Microsoft Azure — глобальная облачная платформа, которая предоставляет пользователям инструменты для вычислений, аналитики и хранения данных.

Красное море — важнейший телекоммуникационный маршрут, соединяющий Европу с Африкой и Азией, отмечает Bloomberg. Ремонт подводных кабелей в этом районе может оказаться сложной задачей из-за регулярных атак йеменских хуситов на суда.

