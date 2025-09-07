Беспилотник йеменских хуситов ударил по аэропорту в районе Эйлата

Беспилотник, запущенный йеменскими хуситами по югу Израиля, упал в районе аэропорта Рамон к северу от Эйлата, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные расследуют, почему дрон прорвался через израильскую ПВО, а сирены системы предупреждения населения об опасности не сработали. Ранее 7 сентября ЦАХАЛ перехватил еще три йеменских беспилотника.

Дрон врезался в пассажирский терминал аэропорта, причинив ущерб, сообщили в администрации Рамона. Из-за атаки воздушное пространство над Эйлатом на несколько часов закрывали.

В результате атаки 63-летний житель Израиля получил легкие осколочные ранения, рассказали в национальной медицинской службе Маген Давид Адом. Еще одна женщина упала, убегая с места происшествия. Их доставили в больницу.

Аэропорт Рамон находится рядом с Эйлатом. Его строили на замену одноименному аэропорту города. Рамон — один из крупнейших аэропортов в Израиле, служит запасным аэропортом для Бен-Гуриона — главного аэропорта страны.

Несмотря на то, что Рамон имеет статус международного аэропорта, почти все рейсы в него и из него — внутренние. The Times of Israel отмечает, что на фоне боевых действий в Газе тысячи палестинцев были эвакуированы из сектора Газа через Рамон для лечения за рубежом.

Йеменские хуситы атакуют Израиль ракетами и беспилотниками в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

