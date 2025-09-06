В Калининграде задержали адвоката Владимира Сорокина по делу о донатах ФБК

В Калининграде задержали адвоката Владимира Сорокина, его подозревают в финансировании экстремистской деятельности (статья 282.3 УК РФ). Об этом сообщил его коллега, адвокат Роман Морозов.

«Предположительно, следствие утверждает, что он якобы перевел в 2021 году средства ФБК», — написал Морозов.

В разговоре с правозащитным проектом «Первый отдел» Морозов сообщил, что 7 сентября суд должен избрать Сорокину меру пресечения.

Другие подробности не сообщаются.

Адвокат Владимир Сорокин в 2023 году вошел в бюро калининградского отделения партии «Яблоко».

В последние месяцы силовики все чаще преследуют людей, которые раньше донатили ФБК. «Медиазона» в начале августа подсчитала, что почти в 40 регионах возбуждено уже не менее 76 уголовных дел.

Статья о финансировании экстремизма (282.3 УК РФ) предусматривает до восьми лет лишения свободы.