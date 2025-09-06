Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится о переименовании министерства обороны в министерство войны. Об этом сообщает NBC News.

«Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выигрывали все войны до этого и между ними — а потом мы решили пойти по пути „воук“ и поменяли название на министерство обороны. Так что теперь мы возвращаемся к названию министерство войны», — сказал президент США после подписания указа.

Согласно указу Трампа, должность главы Пентагона Пита Хегсета теперь может называться «министр войны». Его официальный аккаунт в соцсети X уже переименован и называется «министр войны Пит Хегсетт».

NBC News отмечает, что для официального переименования министерства необходимо одобрение Конгресса.

Министерство войны существовало в США с 1789. После Второй мировой войны в 1947 году президент Гарри Трумен объединил военно-морской флот, министерство войны и Воздушные силы в единое ведомство. В 1949 году Конгресс США утвердил название «министерство обороны».