Warner Bros. Discovery подала в суд на Midjourney за то, что нейросеть позволяет генерировать картинки с Суперменом, Джокером и другими персонажами

Warner Bros. Discovery подала иск о нарушении авторских прав на разработчика нейросети Midjourney, которая позволяет генерировать изображения с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В иске Midjourney обвиняется в том, что позволяет создавать подписчикам изображения и видео культовых персонажей, защищенных авторским правом. Среди них — Супермен, Чудо-женщина и Джокер, а также персонажи мультфильмов «Том и Джерри», «Скуби-Ду» и «Рик и Морти».

«Суть того, что мы делаем, — это создаем истории и персонажей, которые развлекают нашу аудиторию, воплощая в жизнь видение наших творческих партнеров. Midjourney явно и целенаправленно нарушает авторские права на произведения, и мы подали этот иск, чтобы защитить наш контент, наших партнеров и наши инвестиции», — говорится в заявлении Warner Bros. Discovery.

В компании считают, что Midjourney знала о неправомерности своих действий — ранее сервис блокировал подписчикам возможность создавать видео на основе многих изображений, нарушающих авторские права, но в августе снял эти ограничения. По мнению Warner Bros. Discovery, такой шаг был сделан ради получения прибыли.

Ранее иск о нарушении авторских прав к Midjourney подали голливудские студии Disney и Universal. В нем говорится, что Midjourney создавала «бесчисленные несанкционированные копии» персонажей из «Звездных войн», «Симпсонов», «Истории игрушек», «Шрека», «Гадкого Я» и других фильмов и обучала на них свои модели ИИ. Только в прошлом году, как заявили студии, нейросеть заработала 300 миллионов долларов.

