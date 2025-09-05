Украинские беспилотники атаковали Рязанскую область. Жители сообщили о пожаре в районе нефтезавода

В ночь на 5 сентября над территорией Рязанской области сбили восемь беспилотников, сообщил глава региона Павел Малков. По его словам, повреждений жилых домов и инфраструктуры нет, никто не пострадал.

Он добавил, что обломки беспилотников попали на территорию промышленного предприятия. «Последствия устраняются», — заявил губернатор, не уточнив подробностей.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot со ссылкой на жителей Рязани сообщал о взрывах и возгорании на южной окраине города. «Русская служба Би-би-си» отмечает, что на юге города находится Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

По информации телеграм-канала Astra, который ссылался на местных жителей, в Рязани после атаки беспилотников горит нефтеперерабатывающий завод.

Официальной информации о возможном пожаре на НПЗ нет.

Минобороны России отчиталось, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотникам, в том числе девять — над Рязанской областью.