«Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель более 128 тысяч российских военных на войне с Украиной

«Русской службе Би-би-си» и «Медиазоне» вместе с командой волонтеров по состоянию на начало сентября 2025 года удалось установить имена 128 115 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

За июнь, июль и август журналисты нашли 23 305 новых некрологов российских военных. В некоторые дни публиковалось по 400-420 некрологов, что в три раза больше, чем средние показатели 2024 года. «Би-би-си» отмечает, что общее число публикуемых сообщений не равняется числу подтвержденных погибших в тот или иной период.

«Подводить итоги летнего наступления России еще рано, поскольку извещения о смерти военных приходят к родственникам с задержкой, а затем у нас уходит дополнительное время, чтобы их перепроверить. Однако какие-то цифры уже доступны», — говорится в материале.

«Би-би-си» также пишет, что заключенные, завербованные на фронт из колоний, составляют 14% всех установленных журналистами погибших военных, а добровольцы — 29%. Доля последних «продолжает стремительно расти», так как те, кто подписал контракт уже после начала войны стали «основой наступательной силы российской армии в Украине». 11% всех погибших — это мобилизованные, но реальные потери могут быть выше, так как во многих некрологах не указывается статус погибших.

Согласно подсчетам «Медузы» и «Медиазоны» на конец августа 2025 года, с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину погибли как минимум 220 тысяч российских военных. Подсчет ведется на основании данных Реестра наследственных дел — на фоне отказа Росстата публиковать данные об общей смертности в России этот реестр остается единственным надежным источником о количестве погибших.

