Жители разных стран сообщили, что у них перестал работать Google
Источник: Downdetector
Жители разных стран мира сообщили, что столкнулись с проблемами в работе сервисов Google, следует из данных Downdetector, отслеживающего работоспособность сайтов и сервисов.
О том, что Google не работает, сообщили пользователи из России. Также о проблемах рассказали пользователи в Грузии, Армении, Турции, Польше и Болгарии.
Некоторые пользователи сообщили, что Google работает при включенном VPN.
При этом, судя по Google Workspace, все сервисы компании работают без происшествий.