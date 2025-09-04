Жители разных стран сообщили, что у них перестал работать Google

Жители разных стран мира сообщили, что столкнулись с проблемами в работе сервисов Google, следует из данных Downdetector, отслеживающего работоспособность сайтов и сервисов.

О том, что Google не работает, сообщили пользователи из России. Также о проблемах рассказали пользователи в Грузии, Армении, Турции, Польше и Болгарии.

Некоторые пользователи сообщили, что Google работает при включенном VPN.

При этом, судя по Google Workspace, все сервисы компании работают без происшествий.