Замдиректора «Ельцин Центра» Людмила Телень пожаловалась в прокуратуру из-за разглашения личных данных. Ее израильский паспорт показали в эфире «России 24»

Первый заместитель исполнительного директора «Ельцин Центра» Людмила Телень попросила прокуратуру провести проверку из-за разглашения ее личных данных, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу «Ельцин Центра».

В апреле телеграм-канал «УралLive», связанный с пропагандистом Владимиром Соловьевым, написал со ссылкой на источник, что у Телень есть израильское гражданство, которое она получила в сентябре 2024 года. На протяжении последующих месяцев телеграм-канал неоднократно писал о Телень, называя ее «темной хозяйкой» «Ельцин Центра» и напоминая, что она возглавляла русскую редакцию «Радио Свобода». В августе фото израильского паспорта Телень показали в программе «Вести» в эфире «России 24».

Директор «Ельцин Центра» Александр Дроздов назвал публикации телеграм-канала «настоящей травлей» Людмилы Телень. «Едва ли не в ежедневных публикациях, где упоминается ее имя, используется злонамеренное искажение фактов, фотофейки, оскорбительные для человеческого достоинства высказывания», — писал Дроздов.

Сама Телень говорила, что намерена подать иск против ВГТРК и телеграм-канала «УралLive». Она заявила, что не нарушает законов России, а акцент на ее втором гражданстве считает «очевидным проявлением антисемитизма».

Людмила Телень направила обращения в Савеловскую межрайонную прокуратуру Москвы в прокуратуру Свердловской области, а также руководителю ВГТРК Олегу Добродееву и руководству Роскомнадзора.

В конце августа суд в Екатеринбурге оштрафовал Людмилу Телень на 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии. Поводом для составления протокола стало то, что Телень репостнула в фейсбуке сообщение «Нет войне». По данным издания 66.ru, речь шла о посте Татьяны Юмашевой — дочери Бориса Ельцина.