«Ветераны стали драйверами». В Минобороны РФ заявили, что благодаря войне Россия стала лидером в области протезирования

Россия вышла на «флагманский уровень» в вопросе протезирования после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, заявила статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева, выступая на Восточном экономическом форуме 4 сентября. Ее слова приводит телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Участники специальной военной , наши ветераны, стали драйверами, через которые государство начало очень активно внедрять те разработки, тот накопленный мировой опыт именно у нас в стране. Не секрет, что 11 с половиной миллионов инвалидов, которые у нас проживали до СВО, они не были активно задействованы, не имели той возможности активно социализироваться в жизнь, получив травму», — сказала Цивилева, выступая на сессии «Стирая грань между человеком и машиной: нейропротезы, киборги и агентность».

Раньше, по ее словам, участие государства в вопросе протезирования сводилось к тому, что власти выдавали протез человеку с инвалидностью. «Мы столкнулись с тем, что участники СВО после получения протезов везут эти „руки и ноги“ и не понимают, как они функционируют», — рассказала Цивилева. Поэтому в России разработали специальный стандарт, в рамках которого людей учат пользоваться протезами, «максимально восполняя утраченную функцию».

По словам Цивилевой, теперь протезирование в России впервые не уступает Китаю. «Участники СВО позволили выйти нам на флагманский уровень, мы выше многих стран. Наверное, мы сейчас лидируем в этом направлении. Это огромные инвестиции и деньги», — добавила она.

Жители России в 2024 году получили на 53% больше протезов рук и ног, чем в 2023-м, сообщили в июле «Такие дела», ссылаясь на данные министерства труда РФ. В 2024-м в России выдали на 75% больше протезов рук — 14,5 тысячи (годом ранее — 8,2 тысячи). Число выданных протезов ног выросло на 51% — с 91 тысячи до 138 тысяч.

Как сообщала «Верстка», участники российско-украинской войны с ампутированными ногами и руками месяцами ждут, что им предоставят протезы.

