В Аргентине изъяли картину «Портрет дамы» художника Витторе Гисланди, которую 80 лет назад украли нацисты. Ее нашли на фото из дома бывшего помощника Геринга
Власти Аргентины изъяли картину «Портрет дамы» итальянского художника эпохи рококо Витторе Гисланди, которую нацисты украли в годы Второй мировой войны, сообщает Reuters.
Картина считалась утраченной последние 80 лет. Ее разыскивали нидерландские журналисты и наследники еврейского арт-дилера Жака Гудстиккера, у которого картина находилась до войны.
Гудстиккер, как рассказывал телеграм-канал Plot, бежал из Амстердама после оккупации города в 1940 году, бросив свое имущество — в том числе коллекцию живописи. По дороге арт-дилер погиб, а его собрание разграбили нацисты.
В конце августа журналисты нидерландского издания Algemeen Dagblad нашли «Портрет дамы» на фотографиях из дома Патрисии Кадгин в аргентинском прибрежном городе Мар-дель-Плата. Кадгин — дочь бывшего эсэсовца, помощника Генриха Геринга Фридриха Кадгина, сбежавшего в Аргентину. Кадгин умер в 1979 году, оставив свой дом дочери.
Журналисты связались с семьей Кадгина, но те заявили, что не знают, о чем идет речь, а затем удалили объявление о продаже дома. После выхода расследования Algemeen Dagblad аргентинская полиция провела обыск в доме Кадгин, но так и не нашла картину.
3 сентября аргентинская прокуратура сообщила, что «Портрет дамы» был конфискован. Как утверждается, Патрисия Кадгин и ее муж передали картину в прокуратуру через своего представителя. При этом сама Кадгин и ее супруг 1 сентября были помещены под домашний арест на 72 часа. Их собирались допросить по обвинению в препятствовании расследованию по поиску картины.