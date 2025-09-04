«Надеюсь, ЦБ не допустит перехода в рецессию». Греф заявил, что в экономике России произошла «техническая стагнация»
Российская экономика во втором квартале 2025 года вошла в стадию «технической стагнации», заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 3 сентября.
«Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», — сказал Греф (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, один из важных факторов — это ключевая ставка. По оценке Сбербанка, к концу года ставка составит 14%. Но, заявил Греф, этого недостаточно, чтобы оживить экономику.
«При текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, [должна быть] 12% и ниже. Поэтому где-то при достижении этих уровней, скорее всего, мы увидим оживление экономики», — считает глава «Сбера».
«Важно выйти из этого периода управляемого охлаждения экономики, чтобы это не превратилось в стагнацию. Потом „заводить“ экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать. <…> Будем надеяться, что ЦБ не допустит перехода в рецессию», — заявил Греф (цитата по ТАСС).