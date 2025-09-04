Lego анонсировала новый набор, который станет самым дорогим в истории компании. Модель «Звезда смерти» будет продаваться по цене 999,99 доллара.

Конструктор состоит из более чем девяти тысяч деталей, в собранном виде «Звезда смерти» будет иметь 70 сантиметров в высоту и 80 сантиметров в ширину. В набор войдут 38 фигурок.

Набор представляет собой космическую станцию в разрезе. Она будет разделена на сектора, в которых с помощью фигурок можно будет воссоздать известные сцены из «Звездных войн». Среди прочего, в наборе будут камера заключения принцессы Леи, тронный зал императора Палпатина и центр управления ангаром, куда проникли Люк Скайуокер и Хан Соло.

Продажи начнутся 4 октября.

Предыдущий самый дорогой набор Lego тоже был сделан по мотивам вселенной «Звездных войн» — это был «Сокол тысячелетия», представленный в 2017 году и содержащий 7,4 тысячи деталей. Сейчас он стоит 850 долларов.