Умер создатель штурмовика Су-25 и первый главный конструктор SSJ-100 Юрий Ивашечкин, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Ивашечкину было 90 лет.

С января 1961 года Ивашечкин работал в опытно-конструкторском бюро имени Сухого и участвовал в разработке самолетов Су-9, Су-15, Су-24, Т-4. С 1968 года Ивашечкин присоединился к работам по новому самолету-штурмовику Т-8 для полетов над полем боя и в ближнем тылу противника.

С 1980 по 1985 год Ивашечкин исполнял обязанности главного конструктора штурмовика Су-25, а в 2000 году стал первым главным конструктором ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.

В июне, к 25-летию компании «Гражданские самолеты Сухого», один из опытных бортов SSJ100 получил имя в честь Юрия Ивашечкина.