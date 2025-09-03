ЦБ отозвал лицензию у банка «Таврический» в связи «с отсутствием перспектив дальнейшей санации»

ЦБ РФ лишил лицензии на осуществление банковской деятельности банк «Таврический». В заявлении, опубликованном регулятором, говорится, что такое решение принято советом директоров ЦБ «в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации» банка.

У «Таврического», занимавшего 60 место в банковской системе России, не осталось собственных средств, объявил ЦБ.

В банк назначена временная администрация, функции которой будет выполнять Агентство по страхованию вкладов.

«Таврический» был участником системы страхования вкладов. Его вкладчики, напомнил ЦБ, могут рассчитывать на выплату «в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика».

Регулятор считает, что за счет реализации активов банка требования кредиторов первой и второй очередей могут быть полностью удовлетворены.

«Финам» пишет, что накануне объявления об отзыве лицензии «Таврический» приостановил обслуживание клиентов «по техническим причинам».

Банк «Таврический» был создан в 1993 году. В 2014 году «Таврический» столкнулся с финансовыми трудностями и прекратил обслуживание клиентов. Однако в 2015 году благодаря помощи, оказанной Агентством по страхованию вкладов, банку удалось возобновить работу. Санацией «Таврического» занимался банк «Международный финансовый клуб» Михаила Прохорова.

