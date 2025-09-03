Суд в США решил, что Google не должен продавать Chrome или Android, но обязан делиться данными с конкурентами

Компания Google не должна продавать свой браузер Chrome или операционную систему Android в качестве наказания за незаконную монополизацию рынка онлайн-поиска. Соответствующее решение вынес 2 сентября федеральный судья Окружного суда США по округу Колумбия Амит Мехта.

«Google не будет обязан отдавать Chrome; и суд не будет включать условное отчуждение операционной системы Android в окончательное решение», — говорится в заявлении Мехты.

При этом определенные ограничения на Google все же будут наложены. Так, компании придется делиться некоторыми поисковыми данными с конкурентами. Google также запретят заключать или продлевать эксклюзивные контракты, связанные с распространением таких услуг, как Chrome, Search, Google Assistant и его приложение Gemini.

Судья Амит Мехта в августе 2024 года признал Google монополистом на рынке онлайн-поиска и на рынке текстовых объявлений из-за того, что компания заключала многомиллиардные сделки с другими крупными технологическими компаниями, такими как Apple и Samsung, чтобы поиск Google был основным на мобильных устройствах и в браузерах. Дальнейшее судебное разбирательство касалось мер, которые компании нужно принять, чтобы перестать нарушать антимонопольное законодательство.

Читайте также

Google признали монополистом в сфере поиска. Осталось придумать наказание Возможные варианты: разделить компанию, открыть поисковый алгоритм или лишить Apple (да, Apple) 20 миллиардов долларов

Читайте также

Google признали монополистом в сфере поиска. Осталось придумать наказание Возможные варианты: разделить компанию, открыть поисковый алгоритм или лишить Apple (да, Apple) 20 миллиардов долларов