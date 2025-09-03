Суд в Подмосковье приговорил протестантского пастора к четырем годам колонии за антивоенную проповедь

Балашихинский городской суд Подмосковья приговорил 63-летнего пастора пятидесятнической церкви Святой Троицы Николая Романюка к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (часть 2 статьи 280.4 УК РФ). Об этом сообщила Sotavision.

Ему также запретили в течение трех лет администрировать сайты. Прокуратура запрашивала для Романюка четыре с половиной года колонии.

По версии следствия, Романюк призывал к деятельности, направленной против безопасности государства, в антивоенной проповеди.

«Новая газета» писала, что речь идет о проповеди, которую Романюк произнес с кафедры церкви 25 сентября 2022 года — через несколько дней после начала мобилизации в России. Он, в частности, назвал грехом участие в любых боевых действиях, как добровольное, так и недобровольное.

Вот что говорил Романюк:

Я бы сказал так, когда тебе предлагают дозу, когда тебе предлагают бутылку спиртного или тебе дают повестку, чтобы тебя отправить на боевые действия — это тот же самый грех, и тот же самый наркотик, и тот же самый сатана. И верующий человек… Найдите мне в Новом завете хоть намек на то, чтобы мы каким-то образом могли участвовать. И неважно, какой царь к этому призывает — украинский царь, американский царь. Или наш царь к этому призывает. <…> Это не наша война. Наша война не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной.

Пастор также напомнил о старшем поколении христиан пятидесятнической церкви, которые отказывались брать в руки оружие. «Мы не благословляем тех, которые едут туда, которых насильно берут, мы молимся, чтобы они были вызволены оттуда», — сказал он в конце проповеди. Затем прозвучала молитва, в которой были такие слова: «Сатана правит свой бал… в этой стране, где много бесправия, где много беззакония».

Романюка задержали 18 октября 2024 года. Силовики пришли к нему домой, а также в здания церквей в Балашихе и Волоколамске. Детей пастора вывели во двор, не дав одеться, и положили на землю. «Пока шли обыски (а это заняло около 12 часов), они так и лежали лицом в землю под прицелами автоматов, а конвой, чтобы не скучать, скользил по их головам лазерными прицелами», — писала «Новая газета». После задержания суд отправил Романюка в СИЗО.