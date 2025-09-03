«Система»: «Билайн» ищет поставщика «продвинутой версии» системы фильтрации трафика, чтобы выделять и блокировать целые категории контента

Оператор «Билайн» опубликовал проект техзадания для поставщиков решения на период 2026–2030 годов, в котором предполагается возможность разделения контента на категории. Об этом пишет расследовательский проект «Система».

Все крупные операторы и провайдеры интернета в России уже несколько лет используют DPI — системы глубокого анализа и фильтрации трафика. Но решение, которое ищет «Билайн», «Система» называет «продвинутой версией», которая позволит «классифицировать трафик по десяткам тематических категорий».

Новая система, как следует из документов, должна будет уметь разделять трафик на категории, в числе которых: «взрослый контент», «сайты знакомств», «религиозные сайты» и «сайты политических организаций». Кроме того, как пишут журналисты, в требованиях к новой системе «прямо указана необходимость идентифицировать звонки WhatsApp и Telegram».

«Такая детализация означает, что контроль интернета в России планируют вывести на новый уровень», — пишут журналисты. Они поясняют, что новая система «должна не просто видеть адрес Google, а понимать, что именно делает пользователь: ищет информацию, смотрит ютуб, пользуется почтой Gmail или общается в Google Chat». Оборудование, которое будут предлагать поставщики, должно, помимо этого, уметь выделять трафик VPN и анонимайзеров (чтобы блокировать тех, кто помогает обойти цензуру), мессенджеров, соцсетей и игр.

Проект техзадания «Билайна» опубликован на одной из торговых площадок. Внедрить его, как пишет «Система», судя по всему планирует не только «Билайн», но и остальные операторы тоже.

