Самолет президента Литвы не смог сразу приземлиться в Вильнюсе из-за дрона

Самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса, так как поступила информация об обнаружении беспилотника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Томас Бержинскас, передает литовская телерадиокомпания LRT.

«При приближении к Вильнюсскому аэропорту поступила информация об обнаружении беспилотника и о том, что посадка пока небезопасна. Пилоты приняли все меры безопасности и через некоторое время совершили посадку», — заявил Бержинскас.

Согласно данным портала Flightradar24, самолет президента вылетел из Хельсинки в 19:10 2 сентября, затем кружил над центральной частью Литвы и в 21:17 сел в Вильнюсе, передает Delfi. Прямой рейс из Хельсинки до Вильнюса длится примерно полтора часа.

Как уточняет LRT, дрон был замечен над районом Вильнюса Лепкальнис. Кому он принадлежал, пока неизвестно.

В конце июля полиция Литвы сообщала, что местные жители заметили неопознанный беспилотник, который пересек воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Спустя пять дней дрон нашли на полигоне Гайжюнай, расположенный в Ионавском районе. Сообщалось, что найденный беспилотник похож на дрон «Гербера», которые российские войска используют в ходе войны с Украиной.