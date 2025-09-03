Премия «Редколлегия» присудила награду анонимному автору, скрыв название его материала

Премия «Редколлегия», которую вручают российским журналистам, объявила лауреатов за июль 2025 года. Среди них оказался автор, чьи имя и материал организаторы премии решили не публиковать.

На сайте премии говорится, что «имя лауреата не публикуется» и «название материала-победителя не публикуется». С чем это связано, не уточняется.

Анонимные авторы ранее уже неоднократно становились лауреатами «Редколлегии», однако материалы их не скрывались.

Другими лауреатами премии в июле 2025 года стали журналистка «Дождя» Екатерина Фомина и журналистка «Новой вкладки» Оля Матвеева.

Премию «Редколлегия» в 2016 году учредил предприниматель Борис Зимин. Ее получают журналисты, которые, по мнению жюри, соблюдают в своей работе высокие стандарты профессии. «Редколлегия» создавалась, чтобы поддержать журналистов, чья работа из года в год осложняется давлением со стороны государства. Члены жюри выбирают лауреатов ежемесячно. Денежная премия выплачивается только конкретным журналистам за их работу.

В августе 2025 года Генпрокуратура России объявила «нежелательной» организацией фонд Зимина Zimin Foundation. Совет и жюри премии «Редколлегия» выпустили заявление, в котором назвали несправедливым и оскорбительным это решение. «Мы сообщаем всем, кого это может заинтересовать, что денежная часть премии „Редколлегия“ никогда раньше не выплачивалась лауреатам организацией Zimin Foundation, не выплачивается ею теперь и не будет выплачиваться в дальнейшем», — говорилось в заявлении.

