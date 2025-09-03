Правозащитный проект Avtozak LIVE объявил о прекращении работы

Avtozak LIVE в конце 2025 года прекратит свою работу. Проект объявил в своем телеграм-канале, что с 3 сентября останавливает прием новых запросов на юридическую помощь и закрывает правозащитное направление.

К сожалению, за несколько лет проект так и не смог найди достаточного финансирования. Поэтому мы приняли очень тяжелое решение об остановке работы. Сделать одномоментно мы этого не можем из-за обязательств по активным делам и действующим партнерским проектам. Поэтому до конца года мы реализуем запланированные проекты и свернем всю деятельность.

Avtozak LIVE напомнил, что с 2023 года правозащитное направление проекта помогало обвиняемым «по самым тяжким статьям, связанным с партизанской деятельностью». «Кроме дел о „терроризме“, „госизменах“ и „диверсиях“, мы <.> старались брать дела, которые не смогли найти помощь у других правозащитных организаций», — говорится в заявлении проекта.

В общей сложности проект оказал помощь обвиняемым в 23 публичных и непубличных делах, — «что кажется небольшим числом, но за каждым делом стоит огромная история еще большей несправедливости».

Avtozak LIVE появился в 2019 году и первоначально специализировался на освещении протестов в России, а затем и в Беларуси. Правозащитное направление Avtozak LIVE было открыто весной 2023 года.

На сайте проекта сообщается, что все время существования Avtozak LIVE основным источником финансирования были пожертвования от читателей. При этом подчеркивается, что основную работу команда проекта делает на волонтерской основе.