Армия РФ нанесла удар по Константиновке артиллерией и дронами. Погибли девять человек

Вооруженные силы РФ утром 3 сентября обстреляли город Константиновка из ствольной артиллерии, сообщил глава администрации Донецкой области Вадим Филашкин.

В результате обстрела погибли восемь мирных жителей в возрасте от 44 до 74 лет. Еще шесть человек получили ранения. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, магазин, торговый центр и пять торговых павильонов.

В течение дня армия России также дважды наносила удары по городу FPV-дронами, попав по гражданским автомобилям, рассказал чиновник. При атаках погибла 36-летняя мирная жительница, еще один человек ранен.

Филашкин призвал жителей региона своевременно эвакуироваться из опасных районов.