Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией Королевский институт объединенных служб ( ), сообщается на сайте ведомства 2 сентября.

В прокуратуре заявили, что значительная часть материалов и мероприятий RUSI посвящена исследованиям политической и военной сфер России, а участники организации «под видом противостояния мнимой российской угрозе обсуждают тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения войны, развитие новых видов вооружений».

«Участники НПО публикуют статьи, обвиняющие Россию в стремлении аннексировать Европу, дискредитации Запада, вмешательстве в выборные процессы других стран», — заявили в прокуратуре.

Там добавили, что RUSI призывали страны НАТО оказать «разрушительное воздействие» на экономику России, а с началом российско-украинской войны организация усилила «антироссийскую риторику».

Королевский институт объединенных служб — британский аналитический центр в области обороны и безопасности, существующий с 1831 года. Эксперты RUSI ранее выпустили доклад о первых месяцах полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Также они рассказывали, что в российском оружии, применяемом в ходе войны, используют сотни видов иностранных компонентов. По данным RUSI и «Важных историй», производитель российских беспилотников «Орлан-10» закупает комплектующие в США и Китае в обход санкций.

