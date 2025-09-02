Суд во Франции выдал ордер на арест Башара Асада. Бывший президент Сирии сейчас находится в России

Суд во Франции выдал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада, сообщает France 24.

Ордер выдан по делу о гибели американской журналистки Мари Колвин и французского фотографа Реми Окли. Они были убиты в 2012 году в результате бомбардировки города Хомс правительственными войсками.

Помимо бывшего президента, в рамках того же дела суд выдал ордера на арест еще шестерых бывших высокопоставленных чиновников его администрации.

В ноябре 2023 года суд во Франции уже выдавал ордер на арест Асада по обвинениям в организации химических атак в Сирии в 2013 году. В июле 2025 года высший кассационный суд Франции отменил этот ордер, указав, что Асад на момент вменяемых преступлений имел президентский иммунитет.

Асад правил Сирией больше 20 лет. В декабре 2024 года его режим был свергнут, а сам бывший президент бежал в Россию. В Кремле официально подтвердили, что он получил политическое убежище «в гуманитарных целях».