Новая книга Виктора Пелевина выйдет 18 сентября. Она будет называться «A Sinistra»
Источник: Эксмо
Новый роман Виктора Пелевина будет называться «A Sinistra», книга поступит в продажу вечером 18 сентября. Об этом говорится в сообщении издательства «Эксмо».
Аудио и электронная версия книги будет доступна на сервисах «Яндекс Книги» и «Литрес».
Как отмечает издательство, это будет пятая книга вселенной Transhumanism Inc.
«Знакомство с предыдущими частями „Transhumanism Inc.“ для чтения книги не обязательно», — добавили в «Эксмо».
Предыдущий роман Пелевина «Круть» вышел осенью 2024 года. Писатель уже в течение нескольких лет выпускает по одному роману ежегодно.