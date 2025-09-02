Nestle уволила главу компании Лорана Фрейше из-за романтических отношений на работе

Совет директоров компании Nestle объявил 1 сентября, что отправил в отставку гендиректора компании Лорана Фрейше. Уволенный руководитель не получит выходного пособия, сообщил представитель компании агентству Reuters.

Главу Nestle уволили после расследования, которое подтвердило, что Фрейше в нарушение внутренних правил тайно вступил в «романтические отношений с непосредственно подчиненным ему сотрудником».

«Это было необходимое решение. Ценности и система управления Nestle — это прочная основа нашей компании. Я благодарю Лорана за годы работы в Nestle», — заявил председатель совета директоров Пол Бюльке.

Новым гендиректором компании стал Филипп Навратил, возглавлявший кофейное подразделение компании Nespresso.

Лорана Фрейше уволили спустя год после того, как он занял пост генерального директора.

Филипп Навратил работает в Nestle с 2001 года.

Nestle — крупнейший в мире производитель продуктов питания. Среди брендов компании — KitKat, Maggi, Nesquik, Nescafe, Nestea, Nespresso.