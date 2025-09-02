«Левада»: половина россиян поддерживает блокировки звонков в телеграме и вотсапе

Почти половина россиян поддерживают решение о блокировках звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp, свидетельствуют данные опроса «Левады».

Полностью действия властей 25% респондентов, «скорее поддерживают» — 24%. Совершенно не поддерживают эти меры 23% опрошенных, «скорее не поддерживают» — 18%. Еще 10% затруднились с ответом.

Среди сторонников блокировки 56% объясняют свою позицию необходимостью борьбы с мошенниками, 24% считают, что так обеспечивается безопасность людей, в особенности, подростков и стариков, каждый пятый сторонник запрета (19%) полагает, что это необходимо ради борьбы с терроризмом и госбезопасности.

Лично с проблемами в работе месседжеров в последний месяц сталкивались 63% респондентов. Половине из них, по их словам, это так или иначе усложнило жизнь.

Власти РФ объявили об «ограничении» звонков в телеграме и вотсапе 13 августа. Официально это объяснялось борьбой с телефонными мошенниками. При этом, по данным ЦБ, мошенники звонят россиянам по обычному телефону в три раза чаще, чем через мессенджеры.