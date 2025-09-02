Главным редактором американского Vogue (вместо Анны Винтур) стала Хлоя Маль

Новым главным редактором американского Vogue стала Хлоя Маль, которая до этого руководила Vogue.com, сообщается на сайте издания 2 сентября. Она заняла должность руководителя отдела редакционного контента американского Vogue.

Dimitrios Kambouris / W Magazine / Getty Images

Хлоя Маль на прежней должности отвечала за редакционную политику сайта издания. Кроме того, с 2022 года она вела единственный подкаст журнала «The Run-Through with Vogue» вместе с Чиомой Ннади, которая возглавляет британский Vogue.

Прежний главный редактор американского Vogue, одна из самых культовых фигур в мире современной моды Анна Винтур ушла с занимаемого поста в июне после 37 лет работы. При этом Винтур осталась глобальным редакционным директором Vogue, а также глобальным директором по контенту Condé Nast, курируя работу таких изданий, как GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit и Teen Vogue, отмечает телеканал CNN.

Хлоя Маль будет отвечать за повседневную деятельность Vogue в печатном и цифровом форматах, но будет подчиняться непосредственно Винтур.

