Бывшего начальника управления связи Минобороны РФ приговорили к девяти годам по делу о взятке

235-й Гарнизонный военный суд назначил девять лет лишения свободы Александру Оглоблину — бывшему начальнику управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ.

Суд признал его виновным в получении взятки в размере 12 миллионов рублей от пермского телефонного завода «Телта», который поставлял в войска устройства связи.

По версии следствия, Оглоблин получал взятки в 2016-2021 годах от представителей завода «Телта» за «общее покровительство» при исполнении оборонного заказа стоимостью 1,2 миллиарда рублей.

Адвокат Оглоблина заявил, что его подзащитный более 10 раз подавал прошения отправить его на российско-украинскую войну, но их отклонили.

Это уже второй приговор, вынесенный Александру Оглоблину. В феврале 2022 года его приговорили к четырем с половиной годам колонии по обвинению в хищении 1,6 миллиарда рублей, выделенных на закупку телекоммуникационного оборудования для армии.

Мосгорсуд в 2024 году постановил освободить Оглоблина из колонии за то, что он дал показания против генерала Вадима Шамарина — бывшего замглавы Генштаба, руководившего Главным управлением связи, где работал Оглоблин. Суд заменил ему наказание с лишения свободы на исправительные работы. Однако позднее Второй кассационный суд отменил решение Мосгорсуда.

Вадим Шамарин, приговоренный к семи годам колонии по делу о получении взятки, в августе 2025 года дал показания на Александра Оглоблина, сообщал ТАСС.

