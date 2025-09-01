Южная Корея впервые за 15 лет остановила вещание пропагандистской радиостанции «Голос свободы» для жителей КНДР

Министерство обороны Южной Кореи с 1 сентября прекратило вещание радиостанции «Голос свободы», которую транслировали для жителей Северной Кореи.

Министерство решило приостановить вещание пропагандистской станции «в рамках усилий по ослаблению межкорейской военной напряженности», пишет агентство «Ренхап», ссылаясь на заявление ведомства.

«Голос свободы» начал вещание в 1962 году. Работу радиостанции, пишет The Korea Herald, неоднократно приостанавливали и возобновляли в зависимости от того, какими в тот момент были отношения двух Корей.

Предыдущий раз вещание возобновляли 15 лет назад. Тогда «Голос свободы» вновь появился в эфире в мае 2010 года после того, как в Желтом море затонул южнокорейский военный корвет «Чхонан» (в его гибели обвиняли КНДР).

На «Голосе свободы» выходили программы, критикующие власти КНДР, а также транслировали концерты кейпоп-исполнителей.

Южная Корея начала прекращать вещание пропагандистских радиопрограмм, предназначенные для жителей КНДР, после того, как в июне президентом страны стал Ли Чжэ Мён. Официальный Сеул прекратил вещание радиостанций «Голос народа», «Эхо надежды» и «Радио реформ». Кроме того, в августе военные Южной Кореи демонтировали громкоговорители на границе, через которые транслировали пропагандистские программы.