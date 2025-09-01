В Новосибирске на школьной линейке задержали жонглера, подбрасывавшего в воздух живого ежа

Полиция Новосибирска задержала местного жителя Дениса Фадеева, который устроил перформанс при подготовке к торжественной линейке возле гимназии «Горностай» в Академгородке 1 сентября, сообщил телеграм-канал «Сообщество Академгородка | Новосибирск».

По словам очевидцев, появившись у школы, Фадеев начал жонглировать мячами, разбрасывая их вокруг себя, разложил на бордюре глиняные поделки, а в какой-то момент достал живого ежа и стал подбрасывать его в воздух. Фадеев сообщил «Базе», что пришел к школе, «чтобы скрасить детям волнение на празднике».

Как отмечает «Сообщество Академгородка», когда мужчина снял с себя брюки (всего на нем было трое брюк), свидетели случившегося вызвали на место полицию, приняв его за эксгибициониста. Сам новосибирец начал собирать вещи, чтобы уйти, но прибывшие полицейские скрутили его. На записи очевидцев слышно, как Фадеев громко кричал. По данным «Базы», ранее у него выявили две позвоночные грыжи.

В региональном управлении МВД заявили, что задержали мужчину 1991 года рождения, который «допустил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». «На замечание инспектора по делам несовершеннолетних мужчина не отреагировал, применив при этом к сотруднику полиции физическую силу», — утверждают в МВД.

В отношении задержанного составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, ему грозит штраф или арест до 15 суток. Полиция передала материалы проверки в Следственный комитет. В СК пока это не комментировали.

При задержании новосибирца еж сбежал. Денис Фадеев сообщил «Базе», что хорошо изучил повадки ежа и знает, где его искать. Он собирается отправиться на поиски сразу после того, как его отпустят из СК.

«Сообщество Академгородка» пишет, что Денис Фадеев — научный сотрудник одного из институтов в Академгородке. По открытым данным, человек с таким именем в 2016 году работал в Институте нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН. Как пишет «База», Фадеев давно занимается клоунадой в районе Академгородка. Ранее он неоднократно жонглировал, выступая возле местного торгового центра.