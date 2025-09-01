В Афганистане произошло землетрясение. Сотни человек погибли

Обновление. По последним данным, в результате землетрясения в Афганистане погибли более 600 человек, ранения получили 1,3 тысячи человек.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Афганистана вечером 31 августа, сообщается на сайте Геологической службы США.

Больше всего людей погибло в провинции Кунар, заявили местные власти. Также пострадали некоторые другие восточные провинции Афганистана.

Поиски пострадавших и разбор завалов продолжается. Власти допустили, что число погибших и раненых может вырасти.

В Геологической службе США заявили, что моделирование агентства предсказывает, что в результате землетрясения возможны «значительные человеческие жертвы». В агентстве отметили, что жители пострадавшего района обычно живут в зданиях, уязвимых для землетрясений.

