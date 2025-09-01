Умер украинский художник Радна Сахалтуев, создавший мультфильмы «Остров сокровищ», «Приключения капитана Врунгеля» и «Доктор Айболит»

Советский и украинский художник Радна Сахалтуев умер в возрасте 90 лет.

«Ранок Вдома» / Youtube

Сахалтуев родился в Улан-Удэ. После учебы в Институте кинематографии (ВГИК) он стал работать на студии «Киевнаучфильм».

Среди наиболее известных работ Сахалтуева в качестве художника-постановщика мультфильмы «Остров сокровищ», «Доктор Айболит» и «Приключения капитана Врунгеля», режиссером которых был Давид Черкасский.

Сахалтуев также иллюстрировал книги и был одним из ведущих художников украинского сатирико-юмористического журнала «Перець».

В 2008 году ему было присвоено звание Народного художника Украины.