У Фонда борьбы с коррупцией сменился директор. Вместо Ивана Жданова ФБК возглавил Владислав Романцов

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) с 1 сентября 2025 года возглавил новый директор — Владислав Романцов, сообщила в своем телеграм-канале Юлия Навальная.

Иван Жданов, занимавший пост директора ФБК с 2018 года, сосредоточится на развитии своего проекта «Самое важное», написала Навальная. «Мы очень благодарны Ивану Жданову за все, что он сделал для развития фонда, за его профессионализм, ответственность и верность нашим принципам», — подчеркнула она.

Романцов, сообщила Навальная, в 2013 году пришел в команду Навального как волонтер на мэрской кампании. Затем он участвовал в работе социологического отдела, после окончания университета — в работе IT-отдела, а с 2020 года он работает IT-директором ФБК, рассказала она.

«Мы можем с гордостью сказать, что Влад буквально вырос в нашей команде — вырос, и стал готов к новым вызовам и еще более ответственным задачам», — добавила Навальная.

Изменения в руководстве открывают новый этап в истории ФБК. Как ведущая организация российской оппозиции, мы всегда верили в то, что обновление и продвижение новых лиц — главная сила, которая помогает развиваться и идти вперед.

Романцов в соцcети X, подчеркнул, что для него «большая честь и огромная ответственность — продолжить дело Алексея, теперь вместе с Юлией Навальной».

Жданов, комментируя уход с поста директора ФБК, написал: «Пять лет я защищал ФБК как мог — организацию, на которую обрушились самые большие репрессии в современной России. Работал честно и без страха. Сейчас наши пути расходятся. Без Алексея это совсем другое. Сегодня — только о хорошем; о причинах расскажу позже».

Жданов сообщил, что продолжит работу «самостоятельно и независимо» и будет вести свой канал «Самое важное».

После первых сообщений об уходе Жданова «Медуза» обратилась за комментариями к нему, а также к сотрудникам ФБК Леониду Волкову, Марии Певчих, Кире Ярмыш и Руслану Шаведдинову. Жданов ответил, что он «в отпуске» и отказался от дальнейших комментариев. Другие представители Фонда на сообщения «Медузы» не ответили.

«Сота» в июле 2025 года утверждала со ссылкой на источники, что Иван Жданов отстранен от руководства ФБК. Причиной такого решение собеседники издания называли срыв концерта памяти Алексея Навального, который планировалось провести в Берлине 28 июня 2025 года. Официально соратники Навального эту информацию не комментировали.