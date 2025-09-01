Шаман заявил, что подарил Екатерине Мизулиной на день рождения партию «Мы». Для регистрации политической партии нужно как минимум провести ее съезд
Певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Шаман, рассказал, что подарил главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной в день ее рождения партию под названием «Мы».
О подарке Шаман рассказал в ролике, который он опубликовал в своем телеграм-канале. Видео снято на природе — Шаман говорит, что находится в «замечательном русском лесу», где собирается вручить подарок. Затем он подводит Мизулину к большой коробке, завернутой в подарочную обертку и перевязанной бантом в цветах российского флага. Стенки коробки падают, и внутри оказываются белые, синие и красные воздушные шарики и черный логотип, стилизованный под слово «Мы» с флагом России.
«Катерина, я дарю тебе на твой день рождения то, что никто никогда никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию. И наша с тобой партия будет называться „Мы“», — говорит Шаман. После этого они с Мизулиной под музыку берутся за руки на фоне подарка. На этом ролик заканчивается.
Никаких подробностей Шаман не привел. Екатерина Мизулина опубликовала этот ролик в своем телеграм-канале с подписью «Работаем» и эмодзи сердечка в цветах российского флага, но также ничего не уточнила.
Из ролика неясно, о какой «партии» идет речь. Для регистрации политической партии необходимо как минимум провести ее учредительный съезд и опубликовать информацию в «Российской газете» — этого сделано не было.
Шаман до 2024 года был женат на топ-менеджере холдинга USM миллиардера Алишера Усманова и вице-президенте компании «Мегафон» Елене Мартыновой. Именно она, как рассказывала «Медуза», превратила Ярослава Дронова в главного певца России «эпохи СВО». После развода появились слухи о романе Дронова с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Он вначале это отрицал, но в марте 2025 года они подтвердили отношения.