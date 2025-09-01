ФБК: семья Мединского владеет недвижимостью на шесть миллиардов рублей

Помощник президента РФ, бывший министр культуры и один из авторов нового учебника истории Владимир Мединский и члены его семьи владеют 57 объектами недвижимости в Москве и Московской области, сообщил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в расследовании, выпущенном 1 сентября. Список объектов недвижимости опубликован в гугл-доке. По оценке ФБК, стоимость недвижимости составляет почти шесть миллиардов рублей.

Авторы расследования выяснили, что 18-летняя дочь Мединского, Мария, через свою компанию «Амигос» владеет особняком на Большой Якиманке в Москве, который известен как Дом Мальцевых. Мэрия Москвы в 2021 году передала это здание «Военно-историческому музейному центру», в число учредителей которого входит Владимир Мединский. Компания дочери Мединского стала собственницей недвижимости в апреле 2025 года. В здании собираются построить гостиницу с рестораном на первом этаже.

21-летний сын Мединского, Александр, через различные компании владеет коммерческими и жилыми помещениями в Москве, говорится в расследовании. В частности, ему принадлежит итальянский ресторан Il Letterato на Воздвиженке в самом центре Москвы. Сын Мединского получил ресторан от своей тети, когда ему было 20 лет.

Как выяснил ФБК, на жену Владимира Мединского, Марину, оформлены восемь компаний, которые владеют тысячами квадратных метров торговых и офисных помещений. Теще Мединского принадлежат апартаменты в Москва-Сити, а его сестре — несколько квартир.

Кроме того, семья Мединского владеет поместьем в Ватутинках. «Формально оно разбито на три части и записано на самого Мединского, на сестру и отца», — говорят авторы расследования. Помимо этого, напомнили в ФБК, еще в 2019 году сотрудники фонда обнаружили у Мединского 300-метровый пентхаус в центре Москвы. По оценке ФБК, стоимость этого объекта недвижимости составляет 700 миллионов рублей.

История для Путина. Как Мединский и ректор МГИМО заработали миллиарды на промывке мозгов Алексей Навальный