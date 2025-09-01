Пивоваренная компания AB InBev Efes, которую Владимир Путин передал во временное управление в декабре 2024 года, объявила о смене логотипа и названия. Теперь она будет называться «Напитки Вместе».

«Это решение отражает глубокую интеграцию компании в экономику Российской Федерации и новое позиционирование на рынке», — говорится в пресс-релизе.

В компании заявили, что обновление логотипа и названия — это «важный момент, который подчеркивает нашу уверенность в будущем и отражает те изменения, которые произошли в нашем бизнесе и внутренней культуре».

«Для нас новое имя — это возможность заявить о себе как о современном, инновационном и стабильном российском бизнесе, амбиции и интересы которого уже вышли за пределы пивоваренного рынка», — говорится в заявлении генерального директора Николая Тюрникова. По его словам, переход на новое название «пройдет максимально гладко и не отразится на бизнес-процессах».

AB InBev Efes — совместное предприятие бельгийской Anheuser-Busch InBev и турецкой Anadolu Efes, созданное в 2018 году. Компания производила пиво Bud, Hoegaarden, Stella Artois, Löwenbräu, Velkopopovický Kozel, «Клинское», «Сибирская корона» и другие. В России у нее было 11 пивоваренных заводов.

До 2024 года AB InBev Efes оставалась последним из трех крупнейших производителей пива в России под контролем западных компаний. Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group, которому принадлежала «Балтика», был национализирован в июле 2023 года, а голландская Heineken ушла из России в 2022 году. В декабре 2024-го Владимир Путин подписал указ, передавший акции AB InBev Efes во временное управление группе компаний «Вместе».